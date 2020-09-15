Вибух на газопроводі під Києвом не вплинув на постачання газу в Європу - Міненерго

Попередня причина аварії - розгерметизація газопроводу

Попередня причина аварії - розгерметизація газопроводу

Фото: з відкритих джерел

Транзит газу до Європи забезпечується у штатному режимі і в заявлених обсягах не зважаючи на аварію на магістральному газопроводі біля селища Чабани, що під Києвом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства.

Незважаючи на позаштатну ситуацію, транзит газу до країн Європи через українську ГТС забезпечено в заявлених для транзиту обсягах", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, на даний момент тривають ремонтні роботи. Жертв та потерпілих немає.

Попередня причина аварії - розгерметизація газопроводу. Наразі поліція забезпечує охорону місця події та підтримує публічну безпеку і порядок на місці аварії.

Нагадаємо, що за цим фактом було відкрито кримінальну справу за ст. 292 Кримінального кодексу України ("Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів і нафтопродуктопроводів").

Раніше повідомлялось, що вночі 15 вересня під Києвом прогримів потужний вибух - прорвало газопровід, який постачає газ на Європу.