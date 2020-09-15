Вибух на газопроводі під Києвом не вплинув на постачання газу в Європу - Міненерго
Транзит газу до Європи забезпечується у штатному режимі і в заявлених обсягах не зважаючи на аварію на магістральному газопроводі біля селища Чабани, що під Києвом.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства.
Незважаючи на позаштатну ситуацію, транзит газу до країн Європи через українську ГТС забезпечено в заявлених для транзиту обсягах", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, на даний момент тривають ремонтні роботи. Жертв та потерпілих немає.
Попередня причина аварії - розгерметизація газопроводу. Наразі поліція забезпечує охорону місця події та підтримує публічну безпеку і порядок на місці аварії.
Нагадаємо, що за цим фактом було відкрито кримінальну справу за ст. 292 Кримінального кодексу України ("Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів і нафтопродуктопроводів").
Раніше повідомлялось, що вночі 15 вересня під Києвом прогримів потужний вибух - прорвало газопровід, який постачає газ на Європу.