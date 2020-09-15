09:49  15 вересня
Коронавірус в Україні: за добу виявили майже 3 тисячі нових випадків зараження
09:29  15 вересня
Побиття Балуха: поліція розслідує чотири версії нападу на колишнього політв'язня
08:14  15 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики тричі порушили "мінські" домовленості
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2020, 12:42 6

Вибух на газопроводі під Києвом не вплинув на постачання газу в Європу - Міненерго

15 вересня 2020, 12:42 6
Читайте также на русском языке
Попередня причина аварії - розгерметизація газопроводу
Попередня причина аварії - розгерметизація газопроводу
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Транзит газу до Європи забезпечується у штатному режимі і в заявлених обсягах не зважаючи на аварію на магістральному газопроводі біля селища Чабани, що під Києвом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства.

Незважаючи на позаштатну ситуацію, транзит газу до країн Європи через українську ГТС забезпечено в заявлених для транзиту обсягах", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, на даний момент тривають ремонтні роботи. Жертв та потерпілих немає.

Попередня причина аварії - розгерметизація газопроводу. Наразі поліція забезпечує охорону місця події та підтримує публічну безпеку і порядок на місці аварії.

Нагадаємо, що за цим фактом було відкрито кримінальну справу за ст. 292 Кримінального кодексу України ("Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів і нафтопродуктопроводів").

Раніше повідомлялось, що вночі 15 вересня під Києвом прогримів потужний вибух - прорвало газопровід, який постачає газ на Європу.

газ вибух аварія ремонт Минэкоэнерго
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Буковині
Хто проти ахметівців. На "малій батьківщині" Зеленського вакантне місце опозиційного кандидата
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Всі блоги »