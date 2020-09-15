Взрыв на газопроводе под Киевом не повлиял на поставки газа в Европу - Минэнерго

Предварительная причина аварии - разгерметизация газопровода

Предварительная причина аварии - разгерметизация газопровода

Фото: из открытых источников

Транзит газа в Европу обеспечивается в штатном режиме и в заявленных объемах не смотря на аварию на магистральном газопроводе у поселка Чабаны под Киевом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Несмотря на внештатную ситуацию, транзит газа в страны Европы через украинскую ГТС обеспечен в заявленных для транзита объемах", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на данный момент продолжаются ремонтные работы. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина аварии - разгерметизация газопровода. Сейчас полиция обеспечивает охрану места происшествия и поддерживает публичную безопасность и порядок на месте аварии.

Напомним, что по данному факту было открыто уголовное дело по ст. 292 Уголовного кодекса Украины ("Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов").

Ранее сообщалось, что ночью 15 сентября под Киевом прогремел мощный взрыв - прорвало газопровод, который поставляет газ в Европу.