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15 сентября 2020, 12:42 6

Взрыв на газопроводе под Киевом не повлиял на поставки газа в Европу - Минэнерго

15 сентября 2020, 12:42 6
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Предварительная причина аварии - разгерметизация газопровода
Предварительная причина аварии - разгерметизация газопровода
Фото: из открытых источников
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Транзит газа в Европу обеспечивается в штатном режиме и в заявленных объемах не смотря на аварию на магистральном газопроводе у поселка Чабаны под Киевом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Несмотря на внештатную ситуацию, транзит газа в страны Европы через украинскую ГТС обеспечен в заявленных для транзита объемах", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на данный момент продолжаются ремонтные работы. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина аварии - разгерметизация газопровода. Сейчас полиция обеспечивает охрану места происшествия и поддерживает публичную безопасность и порядок на месте аварии.

Напомним, что по данному факту было открыто уголовное дело по ст. 292 Уголовного кодекса Украины ("Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов").

Ранее сообщалось, что ночью 15 сентября под Киевом прогремел мощный взрыв - прорвало газопровод, который поставляет газ в Европу.

газ взрыв авария ремонт Минэкоэнерго
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