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01 квітня 2020, 21:47 8

На Одещині весь день палає національний природний парк

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01 квітня 2020, 21:47 8
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Від ранку 1 квітня на території Нижньодністровського національного природнього парку в Одеській області триває пожежа
Фото: facebook/nizhnednestrovsky
Від ранку 1 квітня на території Нижньодністровського національного природнього парку в Одеській області триває пожежа

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба парку на своїй сторінці у Facebook.

Як стало відомо, займання відбулося ще вночі, у районі 43-45 км траси Одеса – Рені. Вранці полум'я вже стіною рухалося на південь, у напрямку до човнової станції, що на правому берегу річки, навпроти с. Маяки.

"Біля 13:00 горіло у кількох осередках, вздовж Старого Турунчука та вздовж траси. Працівники Нижньодністровського НПП повідомили ДСНС і власними силами намагалися загасити вогонь. Але ні їм, ні приїхавшим пожежним це не вдалося. Вигоріли великі площі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у пресслужбі ввечері, за Дністровським лиманом досі "видно заграву", пише "Українська правда".

ДОВІДКА: Нижньодністровський національний природний парк - національний парк, розташований на території Білгород-Дністровського, Біляївського та Овідіопольського районів (Одеська область, Україна). Створений 13 листопада 2008 року. Площа - 21 311,1 га.

Північна частина Дністровського лиману, що в складі парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, відповідно до Рамсарської конвенції з особливим охоронним режимом.

До території парку входять землі, дані парку в постійне користування (3700 га). А також 17611,1 га земель, які включені до його складу без вилучення у землекористувачів, на яких здійснюється традиційна господарська діяльність при виконанні загальних вимог охорони навколишнього середовища.

Найближчий населений пункт - село Маяки Біляївського району, де знаходиться адміністративний будинок № 2 Нижньодністровського НПП. Маяки розташовані на лівому березі річки Дністер на відстані 40 км від міста Одеси.


Одеса пожежа парк природа
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