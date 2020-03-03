Знайдено тіло одного з рибалок, що зникли в Київському морі чотири дні тому
Про це повідомляє ДСНС, пише RegioNews.
"З 9-ї години ранку 3 березня вертольотом H-225 Super Puma ДСНС України відновлено пошуки двох чоловіків, які 28 лютого вийшли на човні "Прогрес" в акваторію Київського водосховища на риболовлю і зникли. Сьогодні о 12:00 поблизу с. Лошакова Гута Козелецького району Чернігівської області, на відстані близько 70 м від берега, у воді знайдено тіло одного з рибалок. Продовжуються пошуки другого чоловіка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до пошукової операції залучено 55 чоловік та 11 одиниць техніки, зокрема вертоліт H-225 Super Puma.
Нагадаємо, зранку 28 лютого в селі Страхолісся у Київському морі зникли двоє рибалок: до пошуків залучена авіація.
Двоє киян спустили моторний човен на воду та вийшли рибалити. Вночі 29 лютого один з рибалок написав СМС-повідомлення про те, що в них зламався двигун та допомога їм не потрібна. У повідомленні також йшлося, що чоловіки планують заночувати на базі в Чернігівській області, але туди вони не дійшли. На зв'язок чоловіки теж перестали виходити.
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