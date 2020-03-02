Зниклих під Києвом рибалок шукають з вертольотами
Про це повідомили поліція та УДСНС Київської області, пише RegioNews.
Під Києвом в селі Страхолісся, що на Іванківщині, двоє чоловіків на моторному човні вийшли на рибалку і зникли. Нині їх місцезнаходження невідоме. Поліція проводить пошукову операцію.
1 березня о 17:45 в поліцію області надійшло повідомлення про те, що 28 лютого на Київському морі біля села Страхолісся дві людини вийшли на воду на човні "Прогрес" у бік бази "Нептун" Чернігівській області.
29 лютого о 03:47 один з рибалок вийшов на зв'язок і написав повідомлення, що допомога їм не потрібна. Після цього зв'язок з чоловіками пропав.
Силами ДСНС, Нацполіції і місцевих жителів (знайомих рибалок на двох особистих човнах) протягом 1 березня проводилися пошуки, однак безрезультатно.
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