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У Києві будівництво основних конструкцій станцій метро "Мостицька" та "Варшавська" планують завершити у 2027 році. Роботи на будівельних майданчиках тривають. Водночас загальний термін реалізації всього проєкту метро на Виноградар — до 2035 року

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, передає RegioNews.

Наразі один із пріоритетних напрямів робіт — ділянка проспекту Європейського Союзу. Там завершують перенесення інженерних комунікацій, зокрема водопровідних і теплових мереж, газопроводів, кабельних ліній та мереж зв’язку. Також облаштовують дощову каналізацію і системи водовідведення.

На ділянках, де перенесення комунікацій уже завершили, відновлюють проїжджу частину та тротуари. Роботи виконують у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити рух транспорту проспектом Європейського Союзу.

У КМДА пояснили, що будівництво метро на Виноградар передбачає три черги.

Перша черга — спорудження станцій "Мостицька" та "Варшавська".

Друга черга — будівництво ще однієї станції з відгалуженням.

Третя черга — спорудження станції метро та електродепо.

Усі три черги включені до Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Києва. Саме тому зазначений у ньому термін реалізації до 2035 року стосується всього проєкту, а не лише двох станцій, які будують зараз.

У міській адміністрації також зазначили, що під час планування робіт враховують безпекові та економічні умови, пов’язані з повномасштабною війною.

Нагадаємо, на початку листопада 2024 року ТОВ "Група компаній "Автострада" розпочало будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар. Зокрема буде продовжена Сирецько-Печерська лінія метро – від станції "Сирець".

Загальна довжина будівництва становитиме 3,78 кілометра і включатиме шість будівельних дільниць.