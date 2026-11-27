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В Киеве строительство основных конструкций станций метро "Мостицкая" и "Варшавская" планируется завершить в 2027 году. Работы на строительных площадках продолжаются. В то же время, общий срок реализации всего проекта метро на Виноградарь — до 2035 года.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews .

В настоящее время одно из приоритетных направлений работ — участок проспекта Европейского Союза. Там завершают перенос инженерных коммуникаций, в частности, водопроводных и тепловых сетей, газопроводов, кабельных линий и сетей связи. Также обустраивают дождевую канализацию и системы водоотведения.

На участках, где перенос коммуникаций уже завершен, восстанавливают проезжую часть и тротуары. Работы выполняются в усиленном режиме, чтобы как можно скорее возобновить движение транспорта по проспекту Европейского Союза.

В КГГА объяснили, что строительство метро на Виноградаре предполагает три очереди.

Первая очередь - строительство станций "Мостицкая" и "Варшавская".

Вторая очередь – строительство еще одной станции с ответвлением.

Третья очередь - строительство станции метро и электродепо.

Все три очереди включены в Единый проектный портфель публичных инвестиций Киева. Именно поэтому указанный в нем срок реализации до 2035 года касается всего проекта, а не только двух строящихся сейчас станций.

В городской администрации также отметили, что при планировании работ учитывают безопасные и экономические условия, связанные с полномасштабной войной.

Напомним, в начале ноября 2024 года ООО "Группа компаний "Автострада" начало строительство метро на столичный жилмассив Виноградарь. В частности, будет продолжена Сырецко-Печерская линия метро - от станции "Сырец".

Общая протяженность строительства составит 3,78 километра и будет включать шесть строительных участков.