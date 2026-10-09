У трьох районах Києва розгортають пункти незламності через проблеми з електропостачанням
У Києві розгортають пункти незламності в Оболонському, Подільському та Святошинському районах, де ситуація з енергозабезпеченням наразі найважча
Проце повідомили в Київській міській державній адміністрації, перредає RegioNews.
Відповідне доручення отримали очільники районів.
Пункти мають обладнати всім необхідним, щоб мешканці могли зарядити мобільні телефони, павербанки та інші гаджети.
Нагадаємо, що в Україні у п'ятницю, 9 жовтня, будуть діяти обмеження споживання електроенергії. Причина - наслідки російських атак на енергооб'єкти.
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