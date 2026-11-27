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У Києві розпочинають монтаж головної новорічної ялинки на Софійській площі. Завершити роботи планують 4 грудня, а святкова локація традиційно запрацює 6 грудня, у День святого Миколая

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Цьогорічна ялинка буде заввишки 16 метрів. Концепція святкового оформлення має назву "Світло всередині" та передбачає облаштування простору не лише навколо, а й усередині ялинки.

На Софійській площі також встановлять ярмарковий будиночок і дитячий паровоз.

Проведення масових заходів на святковій локації не передбачене.

За словами Кличка, ялинку встановлюють за ініціативи представників бізнесу. Організатор повністю бере на себе витрати на монтаж, оформлення, обслуговування та утримання святкової локації. Кошти з міського бюджету на це не виділятимуть.

Нагадаємо, у Києві не планують скасовувати комендантську годину під час святкування Нового року. У столиці комендантська година діятиме з 23:00 до 05:00.