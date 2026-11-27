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В Киеве приступают к монтажу главной новогодней елки на Софийской площади. Завершить работы планируется 4 декабря, а праздничная локация традиционно заработает 6 декабря, в День святого Николая

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

Нынешняя елка будет высотой 16 метров. Концепция праздничного оформления называется "Свет внутри" и предусматривает обустройство пространства не только вокруг, но и внутри елки.

На Софийской площади также будет установлен ярмарочный домик и детский паровоз.

Проведение массовых мероприятий на праздничной локации не предусмотрено.

По словам Кличко, елку устанавливают по инициативе представителей бизнеса. Организатор полностью берет на себя расходы по монтажу, оформлению, обслуживанию и содержанию праздничной локации. Средства из городского бюджета на это не будут выделяться.

Напомним, в Киеве не планируют отменять комендантский час во время празднования Нового года. В столице комендантский час будет действовать с 23:00 до 05:00.