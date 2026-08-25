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Подія сталася 22 серпня на території одного з підприємств у Вінниці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час виконання ремонту шнекового навантажувача чоловік втратив рівновагу та впав. Від отриманих тяжких травм мешканець міста помер на місці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей) КК України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та деталі трагедії.

Нагадаємо, на Тернопільщині одна людина померла, а ще п'ятеро перебувають у лікарнях. Потерпілі – члени однієї родини віком від 30 до 80 років.