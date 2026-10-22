Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

У лікарні померла 54-річна жінка, яка зазнала тяжких травм.

Медики до останнього боролися за її життя, проте поранення виявилися занадто важкими.

Нагадаємо, ввечері 19 жовтня у Хмельницькому пошкоджень зазнали два підприємства. Також під удар потрапив житловий сектор. Тоді загинули дві жінки.