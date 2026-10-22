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22 жовтня 2026, 16:20

Росія вдарила ракетою з касетною боєголовкою між Лаврою та монастирем у Києві, — Зеленський

22 жовтня 2026, 16:20
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Фото: Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що в ніч проти 22 жовтня російські війська застосували проти Києва три балістичні ракети з касетними боєголовками

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.

Одна з них влучила в Печерському районі між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Пошкоджені будівлі монастиря, житлові будинки, магазини, кафе та інша цивільна інфраструктура.

За словами Зеленського, ракети з касетними боєголовками вибухають у повітрі під час заходу на ціль і здатні уражати все навколо в діаметрі до 400 метрів.

Президент наголосив, що удар по історичному центру столиці, на його думку, був свідомим вибором зброї та місця її застосування.

"Це ще один надзвичайно показовий удар – показовий тим, що він невипадковий. Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним. Поруч навіть теоретично не було жодного військового обʼєкта, і зброя така, що розрахована на масштаб ураження", — заявив Володимир Зеленський.

Він також повідомив про продовження російських атак на інші українські міста та громади. За його словами, під ударами були Дніпро, Марганець, Миколаїв, Херсон, населені пункти Київської, Житомирської, Донецької, Харківської, Чернігівської та Рівненської областей. У Харкові російські війська уразили міську електричку.

Окремо президент звернув увагу на атаки по енергетичній інфраструктурі. За його даними, від 11 жовтня зафіксували понад 170 влучань по важливих енергетичних об’єктах, попри те, що частину російських безпілотників і ракет українські сили ППО збивають.

Зеленський зазначив, що українська розвідка має інформацію про пріоритети Росії щодо подальших атак на найближчі тижні. Він пов’язав загрози, зокрема, із затримками постачання систем протиповітряної оборони від партнерів.

Президент доручив Міністерству оборони разом із військовим командуванням та Міністерством закордонних справ поінформувати міжнародних партнерів про ситуацію та наявні загрози. За його словами, важливо прискорити постачання оборонних пакетів, які вже погодили.

Нагадаємо, що Росія випустила по Києву 21 балістичну ракету, атакувавши столицю трьома хвилями з вечора. Під ударом також опинилися інші регіони України.

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