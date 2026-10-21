На Дніпропетровщині судитимуть керівника КП за розтрату понад 3 млн грн

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У Павлограді судитимуть директора комунального підприємства та інших фігурантів справи про розтрату бюджетних коштів на суму понад 3 млн грн. Протягом 2021–2025 років на підприємстві фіктивно працевлаштували 7 людей, які фактично не виконували своїх посадових обов’язків, але отримували заробітну плату

Про це повідомили в поліції, передає RegioNews .

Слідчі Павлоградського районного відділу поліції встановили, що директор підприємства організував схему привласнення бюджетних коштів. До неї, за версією слідства, були залучені працівники, відповідальні за кадрову роботу, облік робочого часу та нарахування заробітної плати.

Упродовж кількох років до табелів обліку робочого часу вносили неправдиві відомості про роботу сімох формально працевлаштованих осіб. На підставі цих документів їм нараховували зарплату, а відповідні періоди зараховували до трудового стажу, хоча фактично люди не виконували своїх посадових обов’язків.

Поліцейські завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт щодо фігурантів скерували до суду.

Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 3, 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 366 КК України — службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, у Харкові поліцейські повідомили про підозру десятьом людям у справі про привласнення понад 4,1 млн грн бюджетних коштів. Учасники схеми оформлювали на роботу до комунального підприємства фіктивних працівників, які фактично не виконували жодних обов’язків.