Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом доби 20 жовтня та в ніч на 21 жовтня українські Сили оборони завдали результативних ударів по об'єктах російських військ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи уразили пункти управління окупантів у Луганську та поблизу Курахового на Донеччині. Такі влучання суттєво руйнують систему управління ворожої армії та заважають координації її сил на передовій.

Окрім того, українські захисники знищили склади матеріально-технічних засобів противника поблизу Яни-Капу в окупованому Криму та біля Чистякового на Донеччині. Ліквідація цих запасів підриває логістику окупантів і знижує їхню здатність вести бойові дії.

Нагадаємо, протягом доби 19 жовтня та в ніч на 20 жовтня підрозділи Сил оборони уразили пункти управління, склади забезпечення та місця скупчення ворога на окупованих територіях.