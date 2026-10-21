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У вівторок, 21 жовтня, російські війська здійснили дві атаки на приватне підприємство у Чернігові

Про це повідомляє Чернігівська міська рада, передає RegioNews.

Перший удар ворог завдав близько 08:10 ранку. Згодом, приблизно об 11:05, окупанти вдарили по тій самій локації повторно. Внаслідок другої атаки загинула людина.

Також відомо про одного постраждалого.

Нагадаємо, у ніч на 21 жовтня російські війська атакували безпілотниками Одеську область. Ворог ударив по енергетичних об'єктах та підприємству.