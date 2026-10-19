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19 жовтня 2026, 17:35

У Рівному іномарки влетіли одна в одну на світлофорі: в машинах були діти

19 жовтня 2026, 17:35
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Фото: Національна поліція
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Аварія сталась 18 жовтня, близько 16 години на вулиці Кулика і Гудачека. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

38-річний водій Renaulte Megane виїхав на заборонений сигнал світлофора. Він не надав перевагу Renaulte Koleos, за кермом якого був 44-річний місцевий житель. В результаті автомобілі зіткнулись.

У Renaulte Megane пасажирами були 32-річна дружина водія, а також троє дітей: 11-ти, 9-ти та 1-го року. У Renaulte Koleos пасажирами були 43-річна дружина водія та двоє дітей: 7-ми та 14-ти років. На щастя, ніхто з них не постраждав.

"Правоохоронці нагадують — дорога не пробачає помилок! Будьте уважними та бережіть себе і близьких", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше поблизу селища Магерів Львівського району зіткнулися мотоцикл Alpha та автомобіль Volkswagen Sharan. Унаслідок ДТП травмувався 75-річний мотоцикліст, його госпіталізували.

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