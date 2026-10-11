У Києві уламки російського дрона впали біля АЗС і пошкодили автомобіль
У Дарницькому районі Києва 11 жовтня уламки російського безпілотника впали на відкритій території поблизу автозаправної станції та пошкодили автомобіль. Інформацію про постраждалих уточнюють
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
"У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території поряд з АЗС, пошкоджено автомобіль", — повідомили у КМВА.
Інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.
Нагадаємо, що в Оболонському районі Києва сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучили бойову частину та безпечні залишки російської балістичної ракети.
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