У Києві сапери вилучили бойову частину російської балістичної ракети

Фото: ДСНС

В Оболонському районі Києва сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилучили бойову частину та безпечні залишки російської балістичної ракети

Про це повідомила ДСНС України, передає RegioNews .

Ракета впала у дворі житлових багатоповерхівок і пошкодила одноповерхову споруду.

На місці одного з російських ударів фахівці ДСНС вилучили бойову частину ракети та її залишки.

У ДСНС нагадали, що в разі виявлення підозрілих предметів не можна наближатися до них або торкатися їх.

Про небезпечну знахідку необхідно негайно повідомити за номерами 101 або 112.

Нагадаємо, вдень 10 жовтня в Оболонському районі Києва під час російської атаки уламки ракети впали у дворі житлового будинку, а також сталося влучання в будівлю ресторану. Було відомо про чотирьох постраждалих.