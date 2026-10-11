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11 октября 2026, 12:20

В Киеве саперы изъяли боевую часть российской баллистической ракеты

11 октября 2026, 12:20
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Фото: ГСЧС
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В Оболонском районе Киева саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли боевую часть и безопасные остатки российской баллистической ракеты

Об этом сообщила ГСЧС Украины, передает RegioNews .

Ракета упала во дворе жилых многоэтажек и повредила одноэтажное здание.

На месте одного из российских ударов специалисты ГСЧС изъяли боевую часть ракеты и ее остатки.

В ГСЧС напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя приближаться к ним или прикасаться к ним.

Об опасной находке необходимо немедленно сообщить по номерам 101 или 112.

Напомним, днем 10 октября в Оболонском районе Киева во время российской атаки обломки ракеты упали во дворе жилого дома, а также произошло попадание в здание ресторана. Было известно о четырех пострадавших.

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