В Киеве саперы изъяли боевую часть российской баллистической ракеты
В Оболонском районе Киева саперы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли боевую часть и безопасные остатки российской баллистической ракеты
Об этом сообщила ГСЧС Украины, передает RegioNews .
Ракета упала во дворе жилых многоэтажек и повредила одноэтажное здание.
На месте одного из российских ударов специалисты ГСЧС изъяли боевую часть ракеты и ее остатки.
В ГСЧС напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов нельзя приближаться к ним или прикасаться к ним.
Об опасной находке необходимо немедленно сообщить по номерам 101 или 112.
Напомним, днем 10 октября в Оболонском районе Киева во время российской атаки обломки ракеты упали во дворе жилого дома, а также произошло попадание в здание ресторана. Было известно о четырех пострадавших.