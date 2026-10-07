У Києві чоловік зняв на відео позицію Gepard під час атаки РФ і передав його проросійському блогеру

Фото: Київська міська прокуратура

43-річному мешканцю Києва повідомили про підозру у поширенні інформації про розташування Збройних сил України. За даними слідства, чоловік під час російської атаки на столицю зняв на відео роботу зенітної самохідної установки Gepard та передав запис проросійському блогеру

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews .

За даними прокуратури, на початку жовтня 2026 року чоловік зняв на відео Gepard, який українські військові використовували для відбиття російської атаки на Київ. Із запису можна було визначити місце розташування системи протиповітряної оборони.

Згодом киянин надіслав відео на Telegram-канал проросійського блогера, щодо якого у 2025 році Рада національної безпеки і оборони України застосувала санкції. Його інформаційні ресурси також заблокували на території України.

Надалі відео та інформація про місцерозташування українських військових були поширені в російських Telegram-каналах. При цьому автори публікацій за відео встановили, де саме в Києві розташована система ППО.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України — поширення інформації про розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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