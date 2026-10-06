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06 октября 2026, 17:26

Отдал приказ нанести удар "Калибрами" по Киеву: командующему Черноморским флотом РФ предъявили подозрение

06 октября 2026, 17:26
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Киевская городская прокуратура и СБУ заочно сообщили о подозрении 55-летнему командующему Черноморским флотом ВМФ РФ, которого следствие считает ответственным за приказ нанести ракетный удар по Киеву 8 июля 2024 года.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, он приказал применить не менее 10 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

По данным правоохранителей, подозреваемый - уроженец Севастополя, гражданин России. Пуски ракет производились с подводных и надводных кораблей Черноморского флота РФ, находившихся на боевом дежурстве в акватории Черного моря.

Часть ракет поразила гражданские объекты в Киеве. В частности, одна из них попала в пятиэтажный жилой дом по улице Сальского в Шевченковском районе столицы. В результате удара был полностью разрушен четвертый подъезд дома.

По данным следствия, погибли 13 жителей дома, в том числе пятеро детей. Это два брата и сестры в возрасте 8 и 10 лет, брат и сестра 8 и 14 лет, а также 17-летняя девушка.

Правоохранители отмечают, что подозреваемый отдавал себе отчет в гражданском статусе жилого дома и его защите в соответствии с нормами международного гуманитарного права. В то же время, по версии следствия, дом был атакован, несмотря на то, что не мог быть законной военной целью.

Во время атаки по столице применили крылатую ракету "Калибр". По данным следствия, точность ее попадания может составлять до 20 метров.

Действия командующего Черноморским флотом ВМФ РФ квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны, предусмотренное международными договорами, совершенное по предварительному сговору группой лиц и сопряженное с умышленным убийством. Ему инкриминируется часть 2 статьи 28 и часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Подозрение командующему Черноморским флотом РФ объявили заочно.

Напомним, что ранее украинские правоохранители идентифицировали российского генерала, командовавшего ракетным ударом по медицинскому корпусу детской больницы " Охматдет " в Киеве 8 июля. Ему заочно объявили ему о подозрении.

Ранее сообщалось, что СБУ установила, что россияне ударили по больнице "Охматдет" стратегической крылатой ракетой Х-101. Впоследствии СБУ получила новые доказательства – на месте трагедии обнаружили обломок двигателя этой ракеты.

В результате атаки по медучреждению погибли два человека, еще 50 получили ранения. Впоследствии в больнице также скончался пострадавший от атаки мальчик .

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