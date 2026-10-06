Обладанння на 8 мільйонів: у Києві викрили схему в Інституті епідеміології

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У Києві викрили схему в державному Інституті. Підозру отримав директор

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, київський Інститут радіаційної гігієни та епідеміології отримав спеціалізоване медичне та наукове обладнання. Загальна вартість становить понад 15,3 мільйона гривень. Зокрема, це альфа-спектометри, дозиметрична система, низькофоновий лічильник, вакуумна піч, оптична скануюча система та інша техніка.

Директор відповідав за збереження майна. Проте виявилось, що обладнання передали приватній організації, де його використовували незаконно. За висновком експертизи, державній установі завдали збитків на понад 8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що на Рівненщині викрили схему в лікарні. Виявилось, що 51 працівникам закладу безпідставно нарахували підвищену заробітну плату.