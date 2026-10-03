Удар по Північному мосту у Києві: рух транспорту частково обмежено
Внаслідок ворожого удару на Північному мосту пошкоджена контактна мережа
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр КМДА.
На місці тривають ремонтні роботи. Через це рух транспорту обмежений: з лівого на правий берег працюють три смуги, а із правого на лівий – одна.
Після завершення ремонтних робіт рух буде повністю відновлений усіма смугами.
Нагадаємо, вранці 3 жовтня російські війська влучили по Північному мосту в Києві: рух перекрили.
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