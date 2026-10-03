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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр КМДА.

На місці тривають ремонтні роботи. Через це рух транспорту обмежений: з лівого на правий берег працюють три смуги, а із правого на лівий – одна.

Після завершення ремонтних робіт рух буде повністю відновлений усіма смугами.

Нагадаємо, вранці 3 жовтня російські війська влучили по Північному мосту в Києві: рух перекрили.