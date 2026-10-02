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02 жовтня 2026, 13:35

На Хмельниччині чоловіка посадили через чарку

02 жовтня 2026, 13:35
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Фото з відкритих джерел
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На Хмельниччині судили чоловіка за старовинну чарку. Він хотів продати це, але в результаті отримав термін

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У січні 2024 року чоловік виставив на міжнародному онлайн-аукціоні eBay стопку 1896 року виготовлення. Відомо, що ця чарка була зроблена зі сплаву срібла та міді, а на її поверхні збереглися залишки золотого покриття з гравіюванням.

На оголошення відреагував чоловік із США. Вонри домовились про продаж. Однак у документах чоловік не вказав, що пересилає предмет культурної цінності. Під час митного огляду в Київському сортувальному центрі стопку виявили та вилучили.

Чоловік визнав провину та уклав угоду з прокурором. Суд визнав чоловіка винним за статею про контрабанду культурних цінностей. Йому призначили п'ять років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.

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