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Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
02 жовтня 2026, 13:30

Коли світ обирає комфортну брехню: чому Україні час міняти правила гри

02 жовтня 2026, 13:30
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Інформаційна війна: чому старі методи більше не працюють
Фото: pixabay
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Отже, українці:

  • викопали Чорне море,
  • колонізували Африку.
  • передали ядерну бомбу Північній Кореї,
  • підступно напали на росію.

З цього приводу можна намалювати чимало мемів, але давайте серйозно.

В сучасному світі постправди комусь щось довести неможливо: правда у кожного своя. Щоб стати країною-ізгоєм, можливі два шляхи:

  1. Всі тебе бояться, але не так щоб дуже, тож краще триматися від тебе подалі.
  2. Всі дуже сильно бояться твого ворога, тож краще підтримати його проти тебе.

Україна мала всі шанси програти інформаційну війну з росією у 2014 та у 2022. Могло статися, що світ звинуватив би нас у збитті літака та у постановочних кадрах з Бучі. Не тому, що це правда. А тому, що так безпечніше. Переважна частина світу й досі звинувачує Грузію у війні 2008. Ізраїль повністю програв інформаційну війну після атаки 7 жовтня ще до того, як ізраїльське військо увійшло в Газу.

Завдяки зусиллям сотень журналістів, дипломатів, громадських активістів у 2014 та 2022 вдалося розвернути світ у наш бік. Хоча й досі не до кінця.

Нині ми підходимо до небезпечної точки, коли багатьом країнам світу вигідніше визнати, що це Україна в усьому завжди була винна.

Це означає, що нам час переосмислити свої зовнішні комунікаційні стратегії. Все, що ми робили раніше, може не спрацювати.

І ще треба позбирати ресурси. Призначити відсутніх послів. Зібрати всі можливі недержавні організації. Активізувати мережі українських спільнот по світу. Мобілізувати наших друзів в усіх країнах. І переглянути наші відносини з тими, ким раніше нехтували.

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Україна РФ війна мир
 
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