На Київщині автобетонозмішувач протаранив легковик: загинули дві людини
ДТП сталася днями на автодорозі сполученням Святопетрівське – Вишневе у Бучанському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Встановлено, що 53-річний водій бетонозмішувача MAN, виїжджаючи з прилеглої території та повертаючи ліворуч, зіткнувся з автомобілем Dodge Dart, який рухався зустрічною смугою.
Від отриманих травм 40-річний пасажир легковика загинув на місці, а 36-річний водій помер у лікарні.
Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. Розслідування триває.
Нагадаємо, ввечері 21 вересня на Закарпатті легковик зіткнувся з двома вантажівками. Загинув один чоловік, ще дві людини постраждали.
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