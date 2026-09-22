Фото: поліція

ДТП сталася днями на автодорозі сполученням Святопетрівське – Вишневе у Бучанському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що 53-річний водій бетонозмішувача MAN, виїжджаючи з прилеглої території та повертаючи ліворуч, зіткнувся з автомобілем Dodge Dart, який рухався зустрічною смугою.

Від отриманих травм 40-річний пасажир легковика загинув на місці, а 36-річний водій помер у лікарні.

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. Розслідування триває.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня на Закарпатті легковик зіткнувся з двома вантажівками. Загинув один чоловік, ще дві людини постраждали.