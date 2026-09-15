На Сумщині через атаки РФ постраждали троє людей, серед них підліток

Скриншот із відео

Протягом минулої доби російські війська 25 разів обстріляли 20 населених пунктів Сумської області. На місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що у Свеській громаді внаслідок удару безпілотника поранень зазнали 62-річний чоловік та 40-річна жінка. Також пошкоджено господарську споруду.

У Сумській міській громаді пошкоджено приватні будинки, СТО, офісне приміщення та автомобілі. У Степанівській громаді пошкоджено приватний будинок і автомобіль.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки, магазин і мопед.

Крім того, вранці у Сумській міській громаді 15-річний хлопець отримав травми внаслідок удару БпЛА. Пошкоджено будинок та автомобіль.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу – воєнні злочини.

Нагадаємо, зранку 15 вересня російські війська атакують безпілотниками Київ. Були зафіксовані влучання у Дарницькому та Оболонському районах міста.

Загалом в ніч на 15 вересня РФ атакувала Україну 200 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.