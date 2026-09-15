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15 вересня 2026, 10:08

На Харківщині загинув 26-річний чоловік, ще 17 людей постраждали

15 вересня 2026, 10:08
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 19 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 17 – постраждали, серед них четверо дітей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в Ізюмі загинув 26-річний чоловік. Ще 12 людей отримали вибухові поранення. Серед постраждалих – однорічна дівчинка, 14- та 17-річні хлопці, а також 16-річна дівчина. 81-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Також поранення отримали 62-річний чоловік на трасі між Золочевом і Дергачами, 63-річна жінка в Осколі, 68-річний чоловік у Підлимані та 45-річний чоловік між Шипуватим і Андріївкою.

Російські війська атакували Київський і Шевченківський райони Харкова безпілотниками.

Загалом по області ворог застосував 9 КАБів, РСЗВ, БпЛА "Герань-2", "Ланцет", 5 дронів "Молнія", 8 FPV-дронів та 205 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджено цивільну інфраструктуру в Харкові та кількох районах області. Зокрема, пошкоджені житлові будинки, автомобілі, навчальні та медичні заклади, магазини, кафе, господарські й адміністративні будівлі, електромережі та інші об’єкти.

Нагадаємо, в ніч на 15 вересня РФ атакувала Україну 200 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.

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