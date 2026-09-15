Ранкова атака дронів на Київ: кількість постраждалих зросла, двоє – у тяжкому стані (Оновлено)
У Києві зафіксовано ще одне влучання безпілотника
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
Через удар дрона по АЗС у Голосіївському районі виникла пожежа, утворилося велике задимлення.
Наразі відомо, що внаслідок ранкових ворожих ударів по столиці постраждали четверо людей. Усіх поранених госпіталізували, двоє з них перебувають у тяжкому стані.
Оновлено о 09:55. Уже семеро постраждалих у столиці. Всі наразі перебувають в стаціонарах міських лікарень. Двоє поранених — у тяжкому стані.
Нагадаємо, зранку 15 вересня російські війська атакують безпілотниками Київ. Були зафіксовані влучання у Дарницькому та Оболонському районах міста.
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