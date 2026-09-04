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04 вересня 2026, 18:46

Роками знущався з 9-річної падчерки онука: на Харківщині викрили 78-річного родича-педофіла

04 вересня 2026, 18:46
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Фото: поліція Харківської області
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На Харківщині правоохоронці викрили 78-річного чоловіка, якого підозрюють у багаторічному сексуальному насильстві над малолітньою родичкою. За даними слідства, злочини тривали з 2009 до 2015 року, коли дівчинці було від 9 до 15 років

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

У квітні цього року 25-річна потерпіла самостійно звернулася до Офісу Генерального прокурора та повідомила про сексуальне насильство, якого зазнала в дитинстві з боку родича.

Слідство встановило особу чоловіка. Ним виявився 78-річний мешканець одного із сіл Берестинського району. За даними правоохоронців, він користувався довірою родини та безпорадним станом дитини.

Слідчі встановили серію епізодів, які, за їхньою інформацією, відбувалися у будинку чоловіка, коли інших членів родини не було поруч. Також злочини, за даними слідства, вчинялися в автомобілі дорогою зі школи та за межами населеного пункту, коли чоловік віз дівчинку до бабусі.

Щоб приховати свої дії, підозрюваний, за даними слідства, залякував дитину та застосовував психологічне й фізичне насильство.

Слідчі за процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 3, 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153 та ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що в Одесі прокуратура повідомила про підозру 38-річному місцевому жителю, якого підозрюють у вчиненні злочинів сексуального характеру щодо малолітніх дітей.

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