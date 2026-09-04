На Харківщині п'яна водійка Tesla влаштувала ДТП із тяжкими травмами людини
На Харківщині слідчі повідомили про підозру 39-річній водійці Tesla Model X, яка, за даними слідства, у стані алкогольного сп’яніння спричинила ДТП із постраждалим
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
Аварія сталася 23 серпня на автодорозі поблизу селища Коротич Харківського району.
За попередніми даними, жінка керувала автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та рухалася зі значним перевищенням встановленої швидкості. Під час руху вона зіткнулася з іншими автомобілями.
Унаслідок ДТП один із водіїв отримав тяжкі тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Слідчі повідомили водійці про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, якщо це спричинило тяжке тілесне ушкодження.
Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави.
Нагадаємо, що у Харкові поліцейські затримали 18-річного водія автомобіля BMW, якого підозрюють у смертельній дорожньо-транспортній пригоді. За попередніми даними, юнак керував автомобілем з ознаками алкогольного сп’яніння.