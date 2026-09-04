На Харківщині п'яна водійка Tesla влаштувала ДТП із тяжкими травмами людини

Фото: поліція Харківської області

На Харківщині слідчі повідомили про підозру 39-річній водійці Tesla Model X, яка, за даними слідства, у стані алкогольного сп’яніння спричинила ДТП із постраждалим

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Аварія сталася 23 серпня на автодорозі поблизу селища Коротич Харківського району.

За попередніми даними, жінка керувала автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та рухалася зі значним перевищенням встановленої швидкості. Під час руху вона зіткнулася з іншими автомобілями.

Унаслідок ДТП один із водіїв отримав тяжкі тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

Слідчі повідомили водійці про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, якщо це спричинило тяжке тілесне ушкодження.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави.

Нагадаємо, що у Харкові поліцейські затримали 18-річного водія автомобіля BMW, якого підозрюють у смертельній дорожньо-транспортній пригоді. За попередніми даними, юнак керував автомобілем з ознаками алкогольного сп’яніння.