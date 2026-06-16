Удар по Києво-Печерській Лаврі: скільки коштуватиме відновлення

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У ніч на 15 червня росіяни прямим ударом атакували Києво-Печерську Лавру. Внаслідок атаки постраждали історичні споруди, включаючи елементи фортифікаційного комплексу Лаври та вежу Івана Кушника

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Генеральний директор національного заповідника Максим Остапенко зазначив що всі експонати, яким загрожувало пошкодження, демонтовані та врятовані. Він пояснив, що це сталось у першу годину після удару.

Відомо, що понаж 80% даху постраждало. Проте рятувальникам вдалось запобігти проникненню вогню всередину собору. За словами Максима Остапенка, крім Успенського собору і вежі Кушника, як основних об'єктів, які постраждали, загалом різних пошкоджень зазнало ще 17 об'єктів заповідника.

"Наразі збитки оцінюються, і ми вже можемо точно сказати, що вони перевищують 500 млн грн, але далі буде тривати робота по комплексному аналізу всіх елементів які необхідні для подальшої реставрації, виходячи з сьогоднішнього цінових моментів, різноманітних можливостей і ця цифра буде уточнена", - каже гендиректор заповідника.

За оцінками фахівців, при позитивному розвитку подій відновлення може тривати протягом близько двох років.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російський ударний безпілотник Shahed влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. У заповіднику зазначили, що одразу після атаки було евакуйовано сакральні цінності – стародавні ікони, антимінси та інші богослужбові предмети.