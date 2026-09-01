Удар прямо по авто: на Запоріжжі росіяни вбили двох людей
Вдень 1 вересня окупанти атакували дроном Запорізьку область. "Ціллю" ворога став звичайний цивільний автомобіль
Про це повідомили в Запорізькій ОВА, передає RegioNews.
Російський дрон атакував цивільну машину в Кушугумі. Внаслідок удару автомобіль повністю знищений. Загинули 73-річний чоловік та 47-річна жінка. Також 38-річний чоловік отримав поранення, йому надають медичну допомогу.
Нагадаємо, що внаслідок чергової російської атаки на столицю зазнав пошкоджень та руйнувань 16-поверховий будинок у Подільському районі.
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