У Києві жінка на застіллі вбила іменинника ножем

Фото: прокуратура

У столиці судили жінку, яка вбила людину. Найближчі роки вона проведе за ґратами

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Злочин стався у вересні 2023 року. Тоді 69-річний чоловік святкував свій день народження: тому він зібрав знайомих та пригостив їх. Того ж вечора його вбили.

Як з'ясували правоохоронці, жінка сиділа поруч з ним біля під'їзду. В якийсь момент вона обійняла його однією рукою, а іншою - завдала удар ножем, пошкодивши сонну артерію. Після цього жінка поїхала додому.

На суді вона заявляла, що знайомого нібито вбив її співмешканець. Проте докази вказували саме на неї. Суд визнав її винною у вбивстві та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину вже затримали, прокуратура готує йому повідомлення про підозру.