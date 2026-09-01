12:14  01 вересня
На Волині шкільний автобус зіткнувся з авто "Укрпошти": постраждали двоє підлітків
11:15  01 вересня
Армія РФ просунулася на Донеччині – DeepState
13:30  01 вересня
На Закарпатті чоловіки розробили план підпалу авто та житла військових ТЦК
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2026, 15:15

У Києві жінка на застіллі вбила іменинника ножем

01 вересня 2026, 15:15
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У столиці судили жінку, яка вбила людину. Найближчі роки вона проведе за ґратами

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Злочин стався у вересні 2023 року. Тоді 69-річний чоловік святкував свій день народження: тому він зібрав знайомих та пригостив їх. Того ж вечора його вбили.

Як з'ясували правоохоронці, жінка сиділа поруч з ним біля під'їзду. В якийсь момент вона обійняла його однією рукою, а іншою - завдала удар ножем, пошкодивши сонну артерію. Після цього жінка поїхала додому.

На суді вона заявляла, що знайомого нібито вбив її співмешканець. Проте докази вказували саме на неї. Суд визнав її винною у вбивстві та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Одещині правоохоронці розслідують умисне вбивство 15-річної дівчини. Ймовірного причетного до злочину вже затримали, прокуратура готує йому повідомлення про підозру.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство Київ прокуратура
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Артем Романюков став тимчасовим керівником Агенції оборонних закупівель
01 вересня 2026, 16:48
Корецький оголосив про "жорсткий режим економії"
01 вересня 2026, 16:36
Удар прямо по авто: на Запоріжжі росіяни вбили двох людей
01 вересня 2026, 16:35
У Нікополі росіяни атакували дронами супермаркет
01 вересня 2026, 16:15
Смертельна лобова ДТП на Рівненщині: на трасі зіткнулися дві Audi, загинула 19-річна дівчина
01 вересня 2026, 15:59
У Києві криптошахраї щомісяця викрадали в людей до мільйона доларів
01 вересня 2026, 15:55
На Одещині суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчини
01 вересня 2026, 15:47
Житель Донеччини допомагав росіянам наводити Слов'янськ "Смерчі"
01 вересня 2026, 15:35
Росіяни атакували Херсон дроном: загинув 43-річний цивільний
01 вересня 2026, 15:31
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Всі блоги »