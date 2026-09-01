У Нікополі росіяни атакували дронами супермаркет

Фото: suspilne.media/dnipro

Уранці 1 вересня росіяни вдарили безпілотниками по супермаркету в Нікополі. В мережі показали наслідки атаки

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Нікополі внаслідок ворожого удару постраждав супермаркет АТБ. У мережі показали кадри з наслідками російської атаки. Можна побачити, що магазин сильно пошкоджено, на місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, 21 серпня війська РФ поцілили безпілотником в один з найбільших торговельних центрів Кривого Рогу, а за 26 хвилин завдали повторного удару, коли на місці вже працювали рятувальні служби. Було відомо про 16 загиблих.

Згодом підозру отримав директор одного із супермаркетів, розташованих у торгівельно-розважальному центрі Кривого Рогу. Попри чітки розпорядження щодо припинення роботи під час повітряних тривог, заклад продовжував роботу. В результаті саме в приміщенні цього супермаркету виявили значну кількість загиблих.