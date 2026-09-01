12:14  01 вересня
На Волині шкільний автобус зіткнувся з авто "Укрпошти": постраждали двоє підлітків
11:15  01 вересня
Армія РФ просунулася на Донеччині – DeepState
13:30  01 вересня
На Закарпатті чоловіки розробили план підпалу авто та житла військових ТЦК
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2026, 15:31

Росіяни атакували Херсон дроном: загинув 43-річний цивільний

01 вересня 2026, 15:31
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Російські військові 1 вересня атакували дроном цивільного чоловіка в Херсоні. Внаслідок скидання вибухівки 43-річний чоловік загинув

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 12:00 чоловік рухався мостом у Херсоні, коли російські військові атакували його безпілотником.

Внаслідок скидання вибухівки цивільний отримав травми, несумісні з життям.

За фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини, Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять невідкладні слідчі дії та документують наслідки чергової атаки російських військових на цивільне населення Херсонщини.

Нагадаємо, що внаслідок чергової російської атаки на столицю зазнав пошкоджень та руйнувань 16-поверховий будинок у Подільському районі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсон росіяни дрон атака
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Артем Романюков став тимчасовим керівником Агенції оборонних закупівель
01 вересня 2026, 16:48
Корецький оголосив про "жорсткий режим економії"
01 вересня 2026, 16:36
Удар прямо по авто: на Запоріжжі росіяни вбили двох людей
01 вересня 2026, 16:35
У Нікополі росіяни атакували дронами супермаркет
01 вересня 2026, 16:15
Смертельна лобова ДТП на Рівненщині: на трасі зіткнулися дві Audi, загинула 19-річна дівчина
01 вересня 2026, 15:59
У Києві криптошахраї щомісяця викрадали в людей до мільйона доларів
01 вересня 2026, 15:55
На Одещині суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчини
01 вересня 2026, 15:47
Житель Донеччини допомагав росіянам наводити Слов'янськ "Смерчі"
01 вересня 2026, 15:35
У Києві жінка на застіллі вбила іменинника ножем
01 вересня 2026, 15:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Всі блоги »