Росіяни атакували Херсон дроном: загинув 43-річний цивільний
Російські військові 1 вересня атакували дроном цивільного чоловіка в Херсоні. Внаслідок скидання вибухівки 43-річний чоловік загинув
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, близько 12:00 чоловік рухався мостом у Херсоні, коли російські військові атакували його безпілотником.
Внаслідок скидання вибухівки цивільний отримав травми, несумісні з життям.
За фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини, Херсонська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять невідкладні слідчі дії та документують наслідки чергової атаки російських військових на цивільне населення Херсонщини.
Нагадаємо, що внаслідок чергової російської атаки на столицю зазнав пошкоджень та руйнувань 16-поверховий будинок у Подільському районі.