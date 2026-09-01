Смертельна лобова ДТП на Рівненщині: на трасі зіткнулися дві Audi, загинула 19-річна дівчина

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 19-річна водійка. Автопригода сталася 1 вересня близько 07:00 на трасі "Київ — Ковель — Ягодин" поблизу села Страшеве Сарненського району

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За попередніми даними слідства, 19-річна жителька села Ясногірка, яка керувала автомобілем Audi A6, на заокругленій ділянці дороги виїхала на смугу зустрічного руху. Там її автомобіль зіткнувся з іншим Audi A6, за кермом якого перебувала 35-річна жителька Сарн.

Унаслідок зіткнення 19-річна водійка отримала травми, несумісні з життям, і загинула на місці ДТП.

Інша кермувальниця отримала забої, гематоми та множинні садна. Після надання необхідної медичної допомоги її відпустили додому.

Обидва автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Транспортні засоби вилучили та помістили на спеціальний майданчик.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої, слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вдень 30 серпня у Львові автобус з пасажирами врізався в стовп. Постраждали три людини.