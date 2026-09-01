Екс-військовий намагався отримати відсоток від виплат родині загиблого героя

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, військовий дізнався, що троє синів загиблого захисника мають право на одноразову виплату. Він представився другом та колишнім командиром їхнього батька та переконав їх, що нібито без його допомоги родина може не отримати належні виплати через порушення в документах.

Він заявив, що нібито має зв'язки та може "вплинути" на командира частини, щоб прискорено отримати виплату. За це він просив у родичів загиблого захисника 10% від суми виплати. Тобто, 1,2 мільйона гривень.

У січні 2026 року один із синів загиблого отримав першу частину виплати в розмірі близько 550 тисяч гривень. Тоді екс-військовий вимагав, щоб він отримав ці гроші.

Після передачі грошей екс-військового затримали. Найближчим часом він постане перед судом.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП викрили колишнього прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області. Виявилось, він просив 80 тисяч хабаря. За ці гроші він обіцяв "більш м'яку підозру".