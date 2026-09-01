На Закарпатті чоловіки розробили план підпалу авто та житла військових ТЦК

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На Закарпатті судили двох чоловіків. Вони планували підвалити автомобілі та будинки військових ТЦК

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У липні 2024 року чоловіки створили організовану групу. Вони планували підпали автомобілів та житла військових ТЦК на Закарпатті. За даними слідства, гроші вони отримували від представників РФ.

Один із учасників групи контролював надходження грошей, інший - повинен був знайти виконавця, передавати йому інформацію про потенційні цілі та розраховуватися за виконані завдання. Проте чоловік, якого вони хотіли залучити, звернувся до поліції.

У липні того ж року чоловік під контролем правоохоронців імітував підпал автомобіля та записав відео. Після цього на криптогаманець одного з учасників надійшло 650 USDT. Згодом імітація повторилась, і на криптогаманець надійшло вже 1000 USDT. Потім зловмисники доручили чоловіку підпалити двері квартири військового. За виконання завдання виконавець мав отримати 16 тисяч гривень.

На суді обидва зловмисники визнали провину. Одному з чоловіків призначили п’ять років і один місяць позбавлення волі. Інший чоловік отримав п’ять років позбавлення волі, але був звільнений з випробовуванням строком на три роки, оскільки раніше не мав проблем із законом.

Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.