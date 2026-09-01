12:14  01 вересня
На Волині шкільний автобус зіткнувся з авто "Укрпошти": постраждали двоє підлітків
11:15  01 вересня
Армія РФ просунулася на Донеччині – DeepState
13:30  01 вересня
На Закарпатті чоловіки розробили план підпалу авто та житла військових ТЦК
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2026, 13:30

На Закарпатті чоловіки розробили план підпалу авто та житла військових ТЦК

01 вересня 2026, 13:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті судили двох чоловіків. Вони планували підвалити автомобілі та будинки військових ТЦК

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У липні 2024 року чоловіки створили організовану групу. Вони планували підпали автомобілів та житла військових ТЦК на Закарпатті. За даними слідства, гроші вони отримували від представників РФ.

Один із учасників групи контролював надходження грошей, інший - повинен був знайти виконавця, передавати йому інформацію про потенційні цілі та розраховуватися за виконані завдання. Проте чоловік, якого вони хотіли залучити, звернувся до поліції.

У липні того ж року чоловік під контролем правоохоронців імітував підпал автомобіля та записав відео. Після цього на криптогаманець одного з учасників надійшло 650 USDT. Згодом імітація повторилась, і на криптогаманець надійшло вже 1000 USDT. Потім зловмисники доручили чоловіку підпалити двері квартири військового. За виконання завдання виконавець мав отримати 16 тисяч гривень.

На суді обидва зловмисники визнали провину. Одному з чоловіків призначили п’ять років і один місяць позбавлення волі. Інший чоловік отримав п’ять років позбавлення волі, але був звільнений з випробовуванням строком на три роки, оскільки раніше не мав проблем із законом.

Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Закарпаття ТЦК
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Ексміністр оборони Федоров отримав бронювання від мобілізації через благодійний фонд
01 вересня 2026, 13:18
Затримка поїзда на Київщині: пасажири повідомляють про відсутність організації та допомоги
01 вересня 2026, 12:56
Удар по Подільському району Києва: пожежа у 16-поверхівці, постраждали три людини
01 вересня 2026, 12:41
Прикордонники рознесли російські "буханки" та гаубиці
01 вересня 2026, 12:30
На Волині шкільний автобус зіткнувся з авто "Укрпошти": постраждали двоє підлітків
01 вересня 2026, 12:14
На Одещині росіяни повторно обстріляли термінал "Нової пошти"
01 вересня 2026, 11:59
38 загиблих у Милі на Київщині: Лубінець вимагає покарати винних у розміщенні складу боєприпасів поблизу цивільних
01 вересня 2026, 11:37
Армія РФ просунулася на Донеччині – DeepState
01 вересня 2026, 11:15
На Полтавщині ворожі дрони впали у трьох районах, Полтавська громада – під атакою
01 вересня 2026, 10:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Всі блоги »