Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На повороті зіткнулися шкільний автобус "Богдан" та Сіtroen Berlingo, що належить "Укрпошті".

В автобусі перебувало четверо 16-річних пасажирів та двоє дорослих. Двоє підлітків отримали травми – вони перебувають у лікарні на обстеженні. Інші учасники ДТП не постраждали.

Поліцейські встановлюють всі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, вдень 30 серпня у Львові автобус з пасажирами врізався в стовп. Постраждали три людини.