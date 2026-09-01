На Волині шкільний автобус зіткнувся з авто "Укрпошти": постраждали двоє підлітків
ДТП сталася вранці 1 вересня біля Берестечка у Луцькому районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На повороті зіткнулися шкільний автобус "Богдан" та Сіtroen Berlingo, що належить "Укрпошті".
В автобусі перебувало четверо 16-річних пасажирів та двоє дорослих. Двоє підлітків отримали травми – вони перебувають у лікарні на обстеженні. Інші учасники ДТП не постраждали.
Поліцейські встановлюють всі обставини та причини аварії.
Нагадаємо, вдень 30 серпня у Львові автобус з пасажирами врізався в стовп. Постраждали три людини.
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