На Одещині суд взяв під варту підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчини
За клопотанням Ізмаїльської окружної прокуратури судом взято під варту без права на заставу чоловіка, підозрюваного в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України)
Про це повідомила прокуратура Одеської області, передає RegioNews.
Наразі призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює територіальний підрозділ поліції.
Нагадаємо, 29 серпня правоохоронці затримали мешканця Ізмаїльського району.
В одному із сіл цього району на смітнику виявили тіло 15-річної дівчини. Її руки та ноги були зв’язані, а тіло заховане в мішок. За попередньою інформацією, смерть настала внаслідок удушення (асфіксії).
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