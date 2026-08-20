Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 20 серпня РФ атакувала Україну ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії: Онікс, Циркон, Іскандер-М, С-400, 36 крилатими/авіаційними ракетами Х-101/Іскандер-К/Х-59, 8 крилатими ракетами Калібр, двома баражуючими боєприпасами "Бандероль". А також 168 ударними БпЛА типу Shahed (майже половина з них – реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок удару – Київщина.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:30 сили ППО знищили або подавили 31 крилату ракету Х-101/Іскандер-К/Х-59, 8 крилатих ракет Калібр, два баражуючі боєприпаси "Бандероль”, а також 145 російських безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у Києві 21 серпня оголосили Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої ворожої атаки. Кількість загиблих зросла до 12 людей.