Запах гару та пилу: у Броварах та Вишневому зафіксовано погіршення якості повітря

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У містах Вишневе та Бровари Київської області 20 серпня зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Причиною стало підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає RegioNews .

За даними системи моніторингу, така ситуація може спричиняти дискомфорт під час дихання у людей старшого віку, дітей та людей, чутливих до подразнень.

Фахівці рекомендують до покращення якості повітря тримати вікна зачиненими, обмежити тривале перебування надворі та пити достатньо води. За наявності очищувача повітря радять використовувати його на максимальній потужності.

Водночас в інших населених пунктах Київщини, де проводять моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не зафіксували.

Рівень гамма-випромінювання в області залишається у межах природного фону.

Нагадаємо, що кількість загиблих у Києві внаслідок масованої російської атаки зросла до 15 людей. Ще 39 людей постраждали.

У Борисполі на Київщині під російський удар потрапили продуктові склади та обʼєкти "Червоного Хреста".