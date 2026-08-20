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20 серпня 2026, 13:53

Постріл у потилицю: на Донеччині окупант розстріляв полоненого командира

20 серпня 2026, 13:53
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Російському військовослужбовцю повідомили про підозру у вбивстві українського військовополоненого на Покровському напрямку. За даними слідства, окупант стратив полоненого пострілом у голову

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Подія сталася 10 жовтня під час боїв за село Шахове.

Російська піхотна група проникла на околиці населеного пункту та взяла в полон двох українських військових. Серед них був 34-річний командир одного з підрозділів Сил оборони.

Після допиту російський штурмовик вивів військового до лісосмуги та за наказом свого командира застрелив його з автомата, здійснивши постріл у потилицю. Іншого полоненого українського військовослужбовця окупанти також розстріляли.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 34-річний уродженець Красноярського краю РФ, стрілець 336-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти (в/ч 06017) із позивним "Тай".

Під час подальших бойових дій на цьому напрямку Сили оборони України взяли російського військового в полон. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу – жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило загибель людини.

Правоохоронці також встановлюють іншого російського військовослужбовця, причетного до розстрілу.

Нагадаємо, в Харкові судили російського військового за порушення законів і звичаїв війни. Відомо, що він катував місцевих працівників поліції. Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

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