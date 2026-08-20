На Прикарпатті вівчарка без повідка напала на дитину: собаку застрелили

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У Калуші судили чоловіка, чия собака напала на дитину. Він вигулював вівчарку без повідка та намордника

Про це повідомляє "Судов-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався у Калуші 17 липня. Чоловік вигулював вівчарку на території двору без повідка та намордника. Згодом тварина напала та вкусила 11-річного хлопчика.

Після цього власник тварини поводився агресивно. Він почав натравлювати собаку на перехожих і правоохоронців та не реагував на вимоги поліцейських заспокоїти тварину. В результаті поліцейський застрелив собаку. Господар, як виявилось пізніше, був п'яним.

На суді чоловік визнав провину. Йому призначили штраф у розмірі 1,7 тисячі гривень.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру 39-річному жителю Одеси, який жорстоко вбив свого кота. Після того, як тварина померла, чоловік викинув її до сміттєвого бака.