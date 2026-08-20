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Під час рятувальних робіт у Солом’янському районі столиці підрозділи ДСНС виявили тіло ще однієї жінки. Таким чином кількість загиблих у Києві зросла до 13 людей

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський, передає RegioNews.

Загалом по столиці та Київській області кількість жертв ворожого обстрілу сягнула 14. Понад 40 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

До ліквідації наслідків нічного терору залучені понад 600 рятувальників, поліцейських, а також роботизована техніка та авіація. Роботи тривають на двох локаціях у Києві та на трьох об'єктах у Бориспільському й Броварському районах.

У столиці значно пошкоджені близько 20 будинків, школа, дитячий садок та дитяча лікарня. На Київщині охоплені вогнем складські будівлі з побутовими товарами. Рятувальники намагаються локалізувати полум’я, залучена авіація.

Поліцейські штаби вже прийняли понад 200 заявок від містян про пошкоджене майно, з постраждалими працюють психологи.

Нічні обстріли зафіксовані також на Одещині та Чернігівщині, де, на щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, у Києві 21 серпня оголосили Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої ворожої атаки. Раніше повідомлялося про 12 загиблих та 34 постраждалих.

У Борисполі на Київщині під російський удар потрапили продуктові склади та обʼєкти "Червоного Хреста".