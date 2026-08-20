Росіяни вдарили по магазину в Слов'янську: спалахнула пожежа, у приміщенні перебували люди
У четвер, 20 серпня, близько 9:00 російські окупанти завдали удару безпілотником по працюючому магазину у Слов'янську на Донеччині
Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.
Внаслідок ворожого влучання в будівлі спалахнула пожежа. Відомо, що на момент атаки в приміщенні магазину перебували покупці та персонал.
"Станом на зараз зʼясовуємо ситуацію щодо постраждалих", – зазначив голова МВА.
Нагадаємо, вранці 20 серпня окупанти завдали удару по одному з ринків у Корабельному районі Херсона. Поранення отримали п'ятеро людей.
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