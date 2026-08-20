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В четвер, 20 серпня, близько 6:40 російські війська завдали удару по одному з ринків у Корабельному районі Херсона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херонську МВА.

Внаслідок ворожої атаки поранення дістали п'ятеро людей: дві жінки віком 35 та 54 роки, а також троє чоловіків 38, 49 та 64 років.

Постраждалі отримали мінно-вибухові травми, контузії та уламкові поранення тулуба.

Всім надається необхідна меддопомога, лікарі проводять дообстеження.

Нагадаємо, у Києві 21 серпня оголосили Днем жалоби в пам'ять за жертвами масованої ворожої атаки. Кількість загиблих зросла до 12 людей.