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20 серпня 2026, 12:40

22 підозри та десятки обшуків: ДБР розкрило нові деталі операції "Справедливість для бійців"

20 серпня 2026, 12:40
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Фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань планує повідомити про підозру 22 людям за результатами масштабної операції у військовій сфері

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Найбільше слідчих дій стосується можливих незаконних виплат військовослужбовцям. У межах 12 кримінальних проваджень ДБР проводить 58 обшуків, після яких підозри можуть отримати 20 осіб.

Окремо правоохоронці розслідують незаконне використання праці військових. Ще п`ять обшуків проводять у межах відповідного провадження. Зокрема, перевіряються випадки залучення підлеглих до будівельних, господарських та інших приватних робіт.

Ще дев’ять обшуків проводять у справі про корупційні зловживання. У цьому провадженні готуються підозри двом фігурантам.

Водночас ДБР завершило розслідування ще чотирьох проваджень щодо незаконних виплат. Обвинувальні акти стосовно 16 осіб планують направити до суду.

У Бюро зазначили, що операція "Справедливість для бійців" проводиться за сприяння командування ЗСУ. Її мета – забезпечити належне виконання військовослужбовцями своїх обов’язків та запобігти використанню бюджетних коштів не за призначенням.

Нагадаємо, раніше RegioNews повідомляв, що Держбюро розслідувань розпочало масштабну спецоперацію перевірок у військовій сфері. Заплановані понад 70 обшуків у військових частинах 9 областей.

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